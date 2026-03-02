POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 13-jährigem Vermissten aus Schwaan
Schwaan (Landkreis Rostock) (ots)
Der seit dem 07.02.2026 vermisste 13-jährige Junge aus Schwaan konnte im Zuge polizeilicher Ermittlungen wohlauf angetroffen werden. (Ausgangsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6215237)
In diesem Zusammenhang bedankt sich die Polizeiinspektion Güstrow bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung.
Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.
