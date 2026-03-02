PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erstmeldung - Vollsperrung der A24

Wöbbelin/Stolpe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Lkw ist die A 24 derzeit zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen blieb der Fahrer des Lkw unverletzt. Die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten dauern an. Weitere Informationen folgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

