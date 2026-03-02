Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Uneinsichtiger Fahrzeugführer löst Polizeieinsatz aus

Rostock (ots)

Am Sonnabend, dem 28.Februar, kam es in der Rostocker Stadtmitte zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein uneinsichtiger Fahrzeugführer eine Personengruppe gefährdet hatte.

In einem Gebäude in der Lindenstraße fand am Sonnabend eine Veranstaltung statt, die auf großes Interesse stieß. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher warteten in einer Schlange auf Einlass. Aufgrund des hohen Andrangs standen die Wartenden teilweise auch im Bereich der Fahrbahn. Zur Absicherung seiner wartenden Teilnehmer hatte der Veranstalter eine Wimpelkette über die Fahrbahn gespannt, die bei herannahendem Fahrzeugverkehr kurzfristig beiseitegenommen werden sollte.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll sich kurz nach 14:00 Uhr ein Pkw laut hupend der Örtlichkeit genähert haben. Nach Angaben mehrerer Zeuginnen und Zeugen soll der Fahrer die Absperrung, ohne seine Geschwindigkeit den örtlichen Gegebenheiten anzupassen durchfahren haben. Mehrere wartende Personen mussten zügig zur Seite treten, um eine mögliche Kollision zu verhindern.

Alarmierte Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Rostock konnten das betreffende Fahrzeug im Nahbereich feststellen. Im Motorraum des Pkw befand sich noch ein Teil der beschädigten Wimpelkette.

Bei dem festgestellten Fahrzeugführer handelt es sich um einen 48-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Aufgrund seines zuvor gezeigten Verhaltens wurden gegen den Mann weitere polizeiliche Maßnahmen eingeleitet. Unter anderem erfolgte die Entnahme einer Blutprobe, da sich im Verlauf der Maßnahmen der Verdacht ergab, dass der 48-Jährige das Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt haben könnte. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Nötigung, werden durch die Polizeiinspektion Rostock geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell