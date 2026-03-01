Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Jugendliche bei Güstrow auf Abwegen

Güstrow (ots)

Zwei 15-jährige Jugendliche sorgten am frühen Sonntagmorgen zu einem nicht alltäglichen Polizeieinsatz. Gegen 08:25 Uhr meldete ein Hinweisgeber nahe Güstrow, dass zwei Jugendliche versucht haben, seinen Radlader und einen Transporter zu entwenden. Dieser sei mit einem Fahrrad dem Radlader hinterhergefahren und konnte die beiden Jugendlichen stellen. Die eingesetzte Funkwagenbesatzung des Güstrower Polizeihauptrevieres konnte dann das tatsächliche Geschehen erfragen. So sind die beiden Jugendlichen zuvor mit dem Pkw der Mutter eines der Jugendlichen im öffentlichen Verkehrsraum aus Güstrow kommend unterwegs gewesen und haben sich dann in der weiteren Folge auf einem Feld in der unmittelbaren Nähe von Güstrow festgefahren. Anschließend sind sie auf das Grundstück des Hinweisgebers und haben versucht, den Transporter oder den Radlader dafür zu nutzen, den Pkw wieder vom Feld zu ziehen. Dabei wurden sie dann erwischt. Sowohl am Radlader als auch am Transporter entstanden keine Sachschäden. Beide Jugendliche wurden im Anschluss an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Hausfriedensbruch sowie des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs ein.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell