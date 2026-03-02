PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: A24 nach Verkehrsunfall bei Lüblow voraussichtlich ab 15:30 Uhr wieder frei (Abschlussmeldung)

Lüblow/Stolpe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am heutigen Morgen auf der A24 bei Lüblow (wir berichteten) dauern die Bergungs-, Reinigungs- und Räumungsarbeiten weiterhin an. Die vollständige Freigabe beider Fahrbahnen in Richtung Hamburg und Berlin wird nach derzeitigem Stand voraussichtlich ab 15:30 Uhr erfolgen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei eine Sattelzugmaschine mit Auflieger offenbar infolge eines Reifenplatzers nach links von der Fahrbahn abgekommen, durchbrach in der weiteren Folge die Mittelschutzplanke und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Berlin zum Stillstand.

Der 45-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Der Gefahrgutzug der Feuerwehr pumpte die Betriebsstoffe aus dem verunfallten Fahrzeug ab. Dennoch liefen aufgrund des Unfalls größere Mengen an Betriebsstoffen aus, die teilweise durch die Feuerwehr gebunden werden mussten. Der entstandene Gesamtschaden liegt ersten Schätzungen zu folge im oberen fünfstelligen Bereich.

Im Zuge der Unfallaufnahme sowie der umfangreichen Bergungs-, Reinigungs- und Räumungsarbeiten musste die A24 in beide Richtungen zunächst voll gesperrt werden. Im weiteren Verlauf konnte der Verkehr in Fahrtrichtung Hamburg über den Standstreifen geführt werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wird die Fahrbahn in beide Richtungen wieder freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

