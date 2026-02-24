POL-CLP: Einzelmeldung

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Barßel - Suche nach den zwei vermissten Kindern wird fortgesetzt

Die seit Montag, 23. Februar 2026, 9- und 10-jährigen Jungen aus Barßel gelten nach wie vor als vermisst. Der 9-Jährige Amir Rezayi und sein 10 Jahre alter Cousin, Nawid Rezayi, beide wohnhaft in einer Wohngruppe in Barßel, brachen am Montag von der Hauptstraße aus gegen 16:30 Uhr zum ca. einen Kilometer entfernten Fußballtraining zu einer Sporthalle auf. Dort sind die beiden Kinder allerdings nicht erschienen. Zunächst wurden durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohngruppe diverse Anlaufadressen und Kontaktmöglichkeiten überprüft. Als dies keinen Erfolg zeigte, wurde die Polizei über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta suchten in der Folge die ganze Nacht über intensiv nach den beiden Jungen, auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Die Suche endete ergebnislos. Anhaltspunkte für strafrechtliche Handlungen, die einen Aufenthalt der Kinder erklären könnten, liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor. Im Rahmen der nun weiter laufenden Vermisstensuche werden auch die familiären Hintergründe geprüft.

Die Suchmaßnahmen wurden am heutigen Morgen, 24. Februar, bereits wieder aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta weist in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Öffentlichkeitsfahndung und die darin enthaltenen Beschreibungen der beiden Kinder hin. Wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6222412.

Hinweise können jeder Polizeidienststelle mitgeteilt werden. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ist unter 04471/18600 erreichbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell