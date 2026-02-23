Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss
Am Sonntag, 22. Februar 2026 gegen 20:15 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Bösel mit seinem Pkw die Böseler Straße, als er durch Kräfte der Polizei Friesoythe kontrolliert wurde. Verkehrsteilnehmer hatten dein 34-Jährigen zuvor aufgrund seiner unsicheren Fahrweise gemeldet. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.
