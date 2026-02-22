Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis für den 21.-02.02.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

In der Zeit von Samstag 21.02.2026, 00:00 Uhr bis 21:40 Uhr, wurde durch unbekannte Täter die Scheibe eines Fensters in der Lange Straße in Essen beschädigt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 zu melden.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, 21.02.2026, gegen 12:00 Uhr befuhr ein 30- jähriger Cloppenburger mit seinem PKW-Chevrolet die Fritz-Reuter-Straße in Cloppenburg, als er durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der hiesigen Dienstelle kontrolliert wurde. Ein Drogenvortest zeigte sich positiv auf THC. Nach der anschließenden Blutentnahme wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt.

Löningen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Im Zeitraum zwischen Samstag, 21.02.2026, 02:30 Uhr bis 09:30 Uhr, kam es in der Alten Heerstraße in Benstrup zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer befuhr hierbei den Mühlenweg aus Richtung B 213 kommend und prallte mit seinem PKW gegen die Grundstücksmauer einer Anwohnerin. Die Mauer wurde dadurch beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 zu melden.

