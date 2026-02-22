Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 21/22.02.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zeugenaufruf nach Diebstahl

Am Freitag, den 20.02.26, in den Mittagsstunden, verwickelte eine bislang unbekannte Person auf einem Parkplatz in der Straße Neuer Markt einen 81-Jährigen Mann aus Vechta in ein Gespräch. Unter einem Vorwand Geld zu wechseln, kam es schließlich zum Gelddiebstahl. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Südländisches gepflegtes Erscheinungsbild - ca. 40 Jahre - schwarze Haare - ca. 175 cm groß - dunkle Bekleidung - normale Statur Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Vechta unter 04441-9430 zu melden.

Visbek - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 22.02.2026, gegen, 03:00 Uhr, befährt ein 25-Jähriger PKW-Fahrer aus Großenkneten die Astruper Straße in Visbek, in Fahrtrichtung Vechta. Im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle räumt der Fahrzeugführer den Konsum von Cannabis ein. Ein durchgeführter Drogenvortest mittels Urinabgabe verläuft entsprechend positiv. Eine Blutprobenentnahme wird im Krankenhaus Vechta durchgeführt. Die Weiterfahrt wird ihm untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Am 21.02.2026, gegen 18:15 Uhr, beabsichtigte eine 84-jährige Fußgängerin aus Vechta die Lohner Straße in Vechta kurz nach dem Einmündungsbereich Lüscher Straße fußläufig zu überqueren. Hierbei kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit dem Pkw eines 87-jährigen aus Lohne, welcher die Lohner Straße stadtauswärts befuhr. Infolgedessen zog sich die 84-jährige Fußgängerin schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

