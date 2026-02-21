Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 21.02.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Kraftstoff aus LKW Im Zeitraum 18.02.2026, 12:00 Uhr bis 20.02.2026, 07:00 Uhr entwendet ein unbekannter Täter ca. 50 Liter Dieselkraftstoff aus dem unverschlossenen Tank eines LKW, welcher auf dem Cloppenburger Markplatz abgestellt ist. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich unter 04471/18600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 20.02.2026 zwischen 08:30 Uhr und 09:40 Uhr fährt eine unbekannte Person mit einem PKW gegen einen Parkscheinautomaten auf dem Parkplatz am "Antoniusplatz" in Cloppenburg und verursacht dabei einen geschätzten Sachschaden von 1000 Euro. Anschließend entfernt sich der Verursacher / die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich unter 04471/18600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Freitag, 20.02.2026 gegen 12:20 Uhr kam es auf der Osnabrücker Straße in Cappeln zum Zusammenstoß zwischen einer 38-jährigen Radfahrerin aus Cappeln und einem 31-jährigen Radfahrer, ebenfalls aus Cappeln. Die 38-jährige verletzte sich hierbei leicht.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 20.02.2026 gegen 13:30 Uhr kam es in Höhe der Langen Straße, in Höhe der Hausnummer 10, in Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem 60-jährigen Fußgänger aus Cloppenburg. Der bislang unbekannte Radfahrer (Geschlecht unbekannt) fuhr in Richtung Mühlenstraße und streifte beim Vorbeifahren den in gleiche Richtung gehenden Fußgänger, welcher sich hierdurch leichte Verletzungen zuzog. Der Verursacher setzte seine Fahrt daraufhin unvermindert fort. Zeugen werden gebeten sich unter 04471/18600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

