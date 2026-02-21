Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 20.02.2026, zwischen 09.00 und 09.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer behördlichen Einrichtung in der Rombergstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter Pkw wurde durch unbekannten Täter beim Ein- bzw. Ausparken touchiert. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden und dessen Regulierung zu bemühen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Vechta zu melden.

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 20.02.26, gegen 06:20 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Meyeresch/Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW VW, Model Polo, und einem 18-Jährigen Diepholzer auf dessen E-Scooter. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Der PKW-Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Lohne unter 04442/808460 zu melden.

Vechta - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Am Freitag, den 20.02.26, gegen 21:40 Uhr, kam es in der Gildestraße in 49377 Vechta zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 28-jährigen Mannes aus Vechta. Der bislang unbekannte Täter flüchtete. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Vechta unter 04441-9430 zu melden.

