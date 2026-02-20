Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 19. Februar 2026 gegen 06:05 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus Steinfeld mit ihrem Pkw die Straße Köttermoor und beabsichtigte nach links auf die Lohner Straße aufzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 33-jährigen Mannes aus Visbek, welcher die Lohner Straße befuhr. Der 33-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, die Schadenssumme wurde auf 16.000,00 Euro geschätzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 19. Februar 2026 in der Zeit zwischen 23:00 Uhr bis 23:29 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße Holzhausen in Richtung Telbrake. Hierbei kam dieser nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Mauer und mehreren Verkehrszeichen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt. Eine Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell