Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Cloppenburg - Einbruch in Einfamilienhaus
Am Donnerstag, 19. Februar 2026 in der Zeit zwischen 09:30 Uhr bis 19:25 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der St.-Gabriel-Straße. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zum dortigen Einfamilienhaus. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.
Löningen - Verkehrsunfallflucht
Am Donnerstag, 19. Februar 2026 in der Zeit zwischen 13:15 Uhr bis 15:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, BMW 520d in schwarz, welcher auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der St. Annen-Straße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von 2.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840-0) entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell