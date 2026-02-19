Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Saterland - Diebstahl aus Selbstbedienungsladen
Am Mittwoch, 18. Februar 2026 gegen 01:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter in einen Verkaufsraum eines Selbstbedienungsladens in der Straße Am Ostermoor, OT Ramsloh. Sie brachen einen Automaten auf und entwendeten das darin befindliche Münzgeld. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.
