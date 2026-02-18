PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Diebstahl mehrerer Werkzeuge

In der Zeit zwischen Freitag, 13. Februar 2026 16:00 Uhr bis Montag, 16. Februar 2026 18:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Möhlenschleede, verschafften sich Zugang zu einem dortigen Schuppen und entwendeten mehrere Arbeitswerkzeuge. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

