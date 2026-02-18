Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Peheim - Verkehrsunfall / Hundehalter gesucht

Am Mittwoch, 18. Februar 2026, gegen 06:55 Uhr befuhr ein Linderner mit seinem Pkw die Grönheimer Straße, Fahrtrichtung Molbergen. Ca. 50m vor einer dortigen Bushaltestelle lief plötzlich ein schwarzer, älterer Hund, vermutlich Schäferhund, von links nach rechts und querte die Fahrbahn. Es kam zu einem Zusammenstoß, der Hund lief anschließend davon. Hinweise auf den Hundehalter nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Urkundenfälschung

Am Dienstag, 17. Februar 2026 gegen 08:40 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Löningen mit seinem Pkw die Böener Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der vorgezeigte Führerschein augenscheinlich eine Fälschung war. Er wurde sichergestellt. Der 32-Jährige fuhr somit ohne erforderliche Fahrerlaubnis.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 17. Februar 2026 gegen 15:04 Uhr beabsichtigten Einsatzkräfte der Polizei einen 18-jährigen Cloppenburger zu kontrollieren, welcher mit einem Kleinkraftrad die Straße Hemmelsbühren befuhr. Der 18-Jährige missachtete zunächst die Anhaltesignale, konnte jedoch in der Straße Hemmelsbühren kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der 18-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem stand er unter dem Einfluss von THC. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Da sich Hinweise darauf ergaben, dass an dem Kleinkraftrad bauartliche Veränderungen stattgefunden hatten, wurde dieses zwecks Prüfung der Höchstgeschwindigkeit sichergestellt. Gegen die Halterin wurde zudem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 15. Februar 2026 19:00 Uhr bis Montag, 16. Februar 2026 09:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw einen Zaun in der Bokaerstraße, Ecke Lönsstraße. Der Schaden wurde auf 600,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 05957/967790) entgegen.

