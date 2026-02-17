Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Kupferdiebstahl
In der Zeit von Mittwoch, 11. Februar 2026 16:00 Uhr bis Donnerstag, 12. Februar 2026 12:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Wohnhauses im Maiglöckchenweg und entwendeten ein Fallrohr sowie die dazugehörigen Anschlüsse. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.
Friesoythe - Einbruch in Einzelhandelsgeschäft
In der Zeit zwischen Sonntag, 15. Februar 2026 21:30 Uhr bis Montag, 16. Februar 2026 07:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück einer Buchhandlung in der Lange Straße und entwendeten Zigarettenschachteln. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.
