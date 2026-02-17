Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta
Cloppenburg/Vechta (ots)
Dinklage - Fahren unter Alkoholeinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis
Am Montag, 16. Februar 2026 gegen 14:25 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem Pkw die Sanderstraße, obwohl er zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 0,78 Promille. Zudem war der 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.
