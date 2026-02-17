PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Fahren unter Alkoholeinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 16. Februar 2026 gegen 14:25 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem Pkw die Sanderstraße, obwohl er zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 0,78 Promille. Zudem war der 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

