Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta
Cloppenburg/Vechta (ots)
Dinklage - Verkehrsunfallflucht
Am Montag, 16. Februar 2026 gegen 01:55 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Mazda, CX-5 in grau, welcher auf einem Parkstreifen in der Bahnhofstraße abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.
