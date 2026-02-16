PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Old.) - Einbruch in Grundschule

In der Zeit zwischen Freitag, 13. Februar 2026 15:00 Uhr bis Sonntag, 15. Februar 2026 09:30 Uhr begaben sich derzeit unbekannte Täter auf das Gelände einer Grundschule in der Schulstraße und verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude. Im Gebäude verzehrten sie Lebensmittel und verließen das Gebäude. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Lindern (Tel.: 05957/967790) entgegen.

Lastrup - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntag, 15. Februar 2026 gegen 10:24 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Pkw die Straße Zur Mühle. Verkehrsteilnehmer meldeten den Mann aufgrund seiner unsicheren Fahrweise. Er konnte durch Kräfte der Polizei Cloppenburg kontrolliert werden. Ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich Kokain. Es wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntag, 15. Februar 2026 gegen 20:30 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem Pkw die Emsteker Straße. Er wurde durch Kräfte der Polizei Cloppenburg kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich Kokain. Es wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 15. Februar 2026 in der Zeit zwischen 11:35 Uhr bis 12:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen BMW, 5er Reihe, welcher auf einem Parkstreifen in der Ecopark-Allee abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

