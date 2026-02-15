Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Samstag, den 14.02.2026, gegen 23:15 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Vechta einen 20-jährigen Vechtaer, welcher mit einem Pkw die Hauptstraße in Goldenstedt befuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort, ergab einen Wert von 1,14 Promille. Zudem bestand der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutprobenentnahme erfolgte durch einen Arzt, der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt wurde entsprechend untersagt. Ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden gegen den Vechtaer eingeleitet.

