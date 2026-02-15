PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Samstag, den 14.02.2026, gegen 23:15 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Vechta einen 20-jährigen Vechtaer, welcher mit einem Pkw die Hauptstraße in Goldenstedt befuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort, ergab einen Wert von 1,14 Promille. Zudem bestand der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutprobenentnahme erfolgte durch einen Arzt, der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt wurde entsprechend untersagt. Ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden gegen den Vechtaer eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Bei direkten Rückfragen:
PK Vechta ESD - PHK Schaffhausen
04441-943-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

