Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 13.02. - 14.02.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 13.02.2026, um 07:40 Uhr ereignete sich auf der Fritz-Reuter-Straße in Cloppenburg ein Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Fahrzeugen. Eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Cappeln befuhr mit ihrem PKW die Cappelner Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Im Kreuzungsbereich Cappelner Str./Fritz-Reuter-Str. beabsichtigte sie geradeaus zu fahren. Ein unbekannter Fahrer eines weißen Sprinters, der zunächst hinter ihr fuhr, ordnete sich in die Linksabbieger-Spur ein und stieß beim Abbiegevorgang in die rechte Fahrzeugseite des PKW der Cappelnerin. Anschließend entfernte sich der Sprinterfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 in Verbindung zu setzen. Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr Am Freitag, 13.02.2026, gegen 20:43 Uhr bemerkten Beamte der Polizei Cloppenburg auf der Eschstraße in Cloppenburg einen 52-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel, der ohne Licht fuhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Garrel - Kennzeichenmissbrauch Am Freitag, 13.02.2026, um 18:15 Uhr wurde ein PKW auf der Petersfelder Straße in Garrel durch Beamte der Polizei Cloppenburg kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass im Rahmen einer Probefahrt Kennzeichen an dem PKW angebracht worden waren, die zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Die Kennzeichen wurden sichergestellt, gegen die 29-jährigen und 31-jährigen Inhaber eines Autohauses wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Essen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person Am Freitag, 13.02.2026, um 18:23 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bunner Straße in Essen, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Badbergen überholte ein weiteres Fahrzeug und übersah dabei den entgegenkommenden PKW eines 32-jährigen aus Löningen. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Dabei verletzte sich der Löninger leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro.

