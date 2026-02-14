PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 13.02. - 14.02.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht
Am Freitag, 13.02.2026, um 07:40 Uhr ereignete sich auf der 
Fritz-Reuter-Straße in Cloppenburg ein Verkehrsunfall mit 2 
beteiligten Fahrzeugen. Eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Cappeln 
befuhr mit ihrem PKW die Cappelner Straße in Fahrtrichtung 
Stadtmitte. Im Kreuzungsbereich Cappelner Str./Fritz-Reuter-Str. 
beabsichtigte sie geradeaus zu fahren. Ein unbekannter Fahrer eines 
weißen Sprinters, der zunächst hinter ihr fuhr, ordnete sich in die 
Linksabbieger-Spur ein und stieß beim Abbiegevorgang in die rechte 
Fahrzeugseite des PKW der Cappelnerin. Anschließend entfernte sich 
der Sprinterfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand 
Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit 
der Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr
Am Freitag, 13.02.2026, gegen 20:43 Uhr bemerkten Beamte der Polizei 
Cloppenburg auf der Eschstraße in Cloppenburg einen 52-jähriger 
PKW-Fahrer aus Garrel, der ohne Licht fuhr. Im Rahmen einer 
Verkehrskontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen 
werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der 
Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und eine Blutprobe 
entnommen. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Garrel - Kennzeichenmissbrauch
Am Freitag, 13.02.2026, um 18:15 Uhr wurde ein PKW auf der 
Petersfelder Straße in Garrel durch Beamte der Polizei Cloppenburg 
kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass im Rahmen einer 
Probefahrt Kennzeichen an dem PKW angebracht worden waren, die zu 
einem anderen Fahrzeug gehörten. Die Kennzeichen wurden 
sichergestellt, gegen die 29-jährigen und 31-jährigen Inhaber eines 
Autohauses wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Essen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person
Am Freitag, 13.02.2026, um 18:23 Uhr ereignete sich ein 
Verkehrsunfall auf der Bunner Straße in Essen, bei dem eine Person 
verletzt wurde. Ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Badbergen überholte 
ein weiteres Fahrzeug und übersah dabei den entgegenkommenden PKW 
eines 32-jährigen aus Löningen. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung 
konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Dabei verletzte sich
der Löninger leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe 
von ca. 9000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
PHK D. Ostermann, Dienstschichtleiter
Telefon: 04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 07:33

    POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verdacht Fahren unter Einfluss Am 14.02.2026, gegen 01:20 Uhr, befuhr eine 37-Jährige Oldenburgerin mit einem Pkw die Hagen-Ringstraße in Vechta in Fahrtrichtung stadteinwärts. Im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht der Betäubungsmittel- und Alkoholbeeinflussung. Vortests auf freiwilliger Basis zu ihrer Entlastung wurden abgelehnt. ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 07:08

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg vom 13.02.2026 bis 14.02.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Am Freitag, 13.02.2026, gegen 12:05 Uhr befuhr ein 26-jähriger Saterländer die Straße Hoheberg in Saterland und beabsichtigte mit seinem PKW nach links in den Langholter Weg abzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten PKW eines 59-jähigen aus Barßel, der den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren