POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg vom 13.02.2026 bis 14.02.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person -

Am Freitag, 13.02.2026, gegen 12:05 Uhr befuhr ein 26-jähriger Saterländer die Straße Hoheberg in Saterland und beabsichtigte mit seinem PKW nach links in den Langholter Weg abzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten PKW eines 59-jähigen aus Barßel, der den Langholter Weg in Richtung Ramsloh befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Barßeler wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer -

Am Freitag, 13.02.2026, um 13:40 Uhr kam es im Kreisverkehr der Europastraße in Friesoythe zu einem Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrer. Eine 32-jährige Friesoytherin wollte mit ihrem PKW in den Kreisverkehr einfahren und übersah hierbei die von links querende 14-jährige Radfahrerin aus Friesoythe. Hierbei zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

