POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Einbruchsversuch in Wohnhaus.
Lippe (ots)
Am Montag (09.02.2026) zwischen 16.40 und 19.40 Uhr misslang ein Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in der Asper Straße. Es gelang den Einbrechern nicht die Terrassentür zu öffnen. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen.
