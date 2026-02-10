POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Einbruchsversuch in Wohnhaus.

Lippe (ots) - Die Polizei sucht ein landwirtschaftliches Fahrzeug, das im Hasebecker Weg am Mittwoch (04.02.2026) zwischen 17 und 18 Uhr einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht hat und anschließend einfach weitergefahren ist. Vermutlich handelt es sich um eine landwirtschaftliche Zugmaschine, die auf dem Feldweg in Richtung "An der Haselbeke" unterwegs war. ...

