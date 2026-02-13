Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Kupferfallrohr von Kirche entwendet

In der Zeit von Dienstag, den 10.02.2026 (17:00 Uhr) bis Donnerstag, den 12.02.2026 (09:00 Uhr), entwendeten unbekannte Täter ein Kupferfallrohr der St. Bonifatius Kirche in der Straße Am Kirchplatz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden unter 05493/913560 entgegen.

Bakum- Unfall mit leicht verletztem Kind

Am Freitag, 13. Februar 2026, 07:25 Uhr, kam es auf der Kirchstraße in Bakum, in Höhe der dortigen Bäckerei, zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind. Die 13-jährige Schülerin wollte als Fußgängerin die Kirchstraße, aus Fahrtrichtung von-Galen-Straße kommend, überqueren. Ein 43-jähriger Bakumer wollte zur gleichen Zeit, ebenfalls aus Fahrtrichtung von-Galen-Straße kommend, auf die Kirchstraße, in Richtung Schwichteler abbiegen. Dabei übersah er die kreuzende Schülerin. Diese wurde vom Pkw des Bakumers erfasst und auf die Motorhaube geschleudert. Dabei zog sich sich Verletzungen zu und musste vom Rettungswagen in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht werden. Am PKW des Bakumers entstand Sachschaden.

Lohne - Streifenwagenbesatzung entdeckt brennenden Container

Am Donnerstag, den 12.02.2026, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung gegen 01:40 Uhr einen brennenden Abfallcontainer auf dem Gelände einer Tischlerei an der Straße Gerken Busch. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten Holz- und Papierreste in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Lohne löschte die Überreste ab. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Bakum - LKW-Fahrer bei Unfall leicht verletzt - Verursacher flüchtig

Am Donnerstag, den 12.02.2026, befuhr ein 37-jähriger LKW-Fahrer aus Wilhelmshaven gegen 09:00 Uhr die Essener Straße und musste im Verlauf aufgrund eines entgegenkommenden LKWs, der in den Gegenverkehr geriet, ausweichen. Der 37-Jährige kam von der Straße ab, touchierte einen Baum und kam auf einem Grünstreifen zum Stehen. Dabei verletzte er sich leicht. Zwecks Straßenreinigung wurde die Straßenmeisterei zur Unfallstelle beordert. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - PKW beschädigt

Am Donnerstag, den 12.02.2026, in der Zeit zwischen 18:20 Uhr und 18:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand einen PKW VW Arteon auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Falkenrotter Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Schwerer Verkehrsunfall

Am Donnerstag, den 12.02.2026, befuhr eine 67-jährige PKW-Führerin aus Vechta gegen 07:38 Uhr die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Vechta. Als sie nach links in die Bakumer Straße abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden 45-jährigen Fahrradfahrer aus Vechta, der den Radweg in Fahrtrichtung Langförden befuhr. Infolge des Zusammenstoßes wurde der 45-Jährige schwer verletzt. Die 67-Jährige erlitt einen Schock.

Damme - Fußgänger erfasst und leicht verletzt

Am Donnerstag, den 12.02.2026, befuhr ein 67-jähriger PKW-Führer aus Damme gegen 19:40 Uhr die Straße Weizenkamp und beabsichtigte auf die Straße Ohlkenbergsweg abzubiegen. Hierbei übersah er einen kreuzenden 35-jährigen Fußgänger aus Damme. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Fußgänger leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell