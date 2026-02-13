Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - KG-Rohre entwendet

In der Zeit von Mittwoch, den 21.01.2026 bis Montag, den 09.02.2026, betraten unbekannte Täter eine Baustelle an der Hammeler Straße und entwendeten aus einer frei zugänglichen Gitterbox mehrere KG-Rohrteile. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup unter 04472/932860 entgegen.

Cloppenburg - Kupferrohre entwendet

In der Zeit von Montag, den 02.02.2026 bis Donnerstag, den 12.02.2026 entwendeten unbekannte Täter diverse Kupferfallrohre von einem Betriebsgebäude und Werkstattgebäude an der Bürgerparkstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 12.02.2026, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 15:00 Uhr und 15:45 Uhr einen geparkten VW Transporter in der Lindenallee. Danach entfernte er sich unerlaubt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell