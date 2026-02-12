Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Abfall entzündet sich in Entsorgungsfahrzeug Am Dienstag, den 10.02.2026, entzündete sich gegen 09:15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache der Inhalt eines Entsorgungsfahrzeuges. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Vechta und Langförden löschten mit insgesamt 12 Feuerwehrkräften den Brand in der Straße Diekmanns Esch. Vechta - Verkehrsunfallflucht Bereits am Freitag, den 06.02.2026, ...

