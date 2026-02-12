Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta

Vechta - PKW beschädigt

Am Mittwoch, den 11.02.2026, wurde ein PKW Opel Astra zwischen 00:40 Uhr und 11:11 Uhr in der Osloer Straße beschädigt. Unbekannte Täter hinterließen an der Frontscheibe und am linken Außenspiegel einen Schaden in Höhe von ca. 1500,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Dienstag, den 10.02.2026 (14:00 Uhr) bis Mittwoch, den 11.02.2026 (09:50 Uhr), befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Dornierstraße und kollidierte hierbei mit einem am Straßenrand geparkten PKW VW UP!. Dabei wurde der linke Außenspiegel des VW beschädigt. Der Verursacher setze seine Fahrt unerlaubt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Lohne - Werbetafel beschmiert

In der Zeit von Dienstag, den 27.01.2026 bis Mittwoch, den 11.02.2026, beschmierten unbekannte Täter ein Fahrzeug samt einer darauf angebrachten Werbetafel mit schwarzer Sprühfarbe in der Straße Am Bahnhof. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Vechta - Betrunken und ohne Führerschein im Straßenverkehr unterwegs

Am Donnerstag, den 12.02.2026, wurde gegen 00:05 Uhr ein 36-jähriger PKW-Führer aus Vechta in der Hagener Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Vechtaer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Zudem stand er unter dem Einfluss von Alkohol (0,97 Promille) und THC. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, den 11.02.2026, befuhr ein 50-jähriger PKW-Führer aus Lohne gegen 07:25 Uhr die Lohner Straße in Fahrtrichtung Vechta. Auf Höhe der Einmündung mit der Straße Tonnenmoor musste der Lohner verkehrsbedingt anhalten, was eine nachfolgende 19-jährige PKW-Führerin aus Lohne übersah und auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die Lohnerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000,- EUR.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 10.02.2026, befuhr ein 75-jähriger PKW-Führer aus Visbek gegen 10:05 Uhr die Dorfstraße, als ein vor ihm fahrender LKW auf Höhe der Einmündung mit der Straße "Am Tunnel" plötzlich bremste und zurücksetzte, um die Fahrtrichtung zu ändern. Beim Rangiervorgang stieß der wahrscheinlich mit Abfall/Schrott beladene LKW mit dem PKW des Visbekers zusammen. Der Fahrzeugführer des LKWs setzte seine Fahrt unerlaubt in Fahrtrichtung Kleinkneten fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Am Mittwoch, den 11.02.2026, befuhr ein 42-jähriger LKW-Fahrer aus Witten die Goethestraße in Fahrtrichtung Samskamp und beabsichtigte in einen Kreisverkehr einzufahren. Hierbei übersah er einen bereits im Kreisverkehr befindlichen 18-jährigen PKW-Führer aus Dinklage. Beim Zusammenstoß wurde der Dinklager leicht verletzt. Der Schaden wurde auf ca. 8000,- EUR geschätzt.

