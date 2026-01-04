Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe in Theley

Theley (ots)

Am Samstagnachmittag meldete ein Passant eine Beschädigung an einem Gebäude mit Ladenlokal in der Talstraße in Theley. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass an dem ehemaligen Getränkemarkt eine Scheibe massiv beschädigt worden ist. Das Schadensbild und der Umstand, dass das Gebäude derzeit leer steht, ließen den Schluss zu, dass nicht ein Einbruchsversuch, sondern Vandalismus die Zielrichtung der Tat war. Nähere Hinweise zur Tathandlung oder zu Tätern gibt es noch nicht. Die Polizei in St. Wendel sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall unter 06851/8980 geben können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell