Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - PKW beschädigt Am Mittwoch, den 11.02.2026, wurde ein PKW Opel Astra zwischen 00:40 Uhr und 11:11 Uhr in der Osloer Straße beschädigt. Unbekannte Täter hinterließen an der Frontscheibe und am linken Außenspiegel einen Schaden in Höhe von ca. 1500,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen. Vechta - Verkehrsunfallflucht In der Zeit von ...

