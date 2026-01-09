PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: KREIS GIEßEN: + Geld aus unverschlossenem Auto gestohlen +

Giessen (ots)

Biebertal: Geld aus unverschlossenem Auto gestohlen

Bargeld entwendete ein Dieb am Freitag (09.01.2026) zwischen 02:00 Uhr und 04:15 Uhr aus einem unverschlossenen grauen Mazda. Das Fahrzeug war in der Kehlbachstraße in Rodheim-Bieber abgestellt. Hinweise zur Tat nimmt die Gießener Polizei entgegen (Tel.: 0641 7006-3755). Ein Hinweis der Polizei: Versichern Sie sich beim Verlassen immer, ob ihr Auto tatsächlich verschlossen ist. Diese kurze Kontrolle kann bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Lassen Sie außerdem keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Gegenstände, die von außen sichtbar sind, können Anreize für Diebe sein.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

