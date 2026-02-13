Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verdacht des versuchten Totschlags - 19-jähriger Lastruper nach Streit durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

Am Donnerstag, den 12.02.2026, kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 19:55 Uhr auf einem Parkplatz an der Soestenstraße zu einem Treffen eines 19-jährigen Lastrupers mit zwei 19-jährigen Cloppenburgern. Der Lastruper war in Begleitung einer 19-jährigen Zeugin aus Cappeln und eines 19-jährigen Zeugen aus Lastrup. Das Gespräch eskalierte zu einem Streit, in dessen Verlauf mindestens einer der 19-jährigen Cloppenburger ein Messer zog und mehrfach auf den Lastruper einstach. Während sich die Zeugen um das Opfer kümmerten, verließen die beiden Cloppenburger die Tatörtlichkeit. Zügig eintreffende Polizeikräfte konnten einen der flüchtigen Tatverdächtigen aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung im Bereich der Soestenstraße antreffen und vorläufig festnehmen. Im Zuge einer nachfolgenden intensiven Fahndung nach dem zweiten flüchtigen Täter konnte dieser an seiner Wohnanschrift in Cloppenburg ausfindig gemacht und ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Zuvor wurde die Wohnungsdurchsuchung zwecks Ergreifung des Tatverdächtigen und Sicherstellung etwaiger Beweismittel durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg angeordnet. Zudem wurden die Mobiltelefone aller beteiligten Personen beschlagnahmt. Das Opfer wurde durch die Tat lebensgefährlich verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Der 19-Jährige Lastruper musste notoperiert werden. Die beiden tatverdächtigen Männer wurden dem Gewahrsamsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zugeführt. Am Tatort wurde eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung durchgeführt, die auch zum Auffinden eines der tatrelevanten Messer führte. Neben zahlreichen Einsatzkräften der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta waren im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen Beamte der Polizeiinspektion Oldenburg Stadt/ Ammerland und der Polizeidirektion Oldenburg (Diensthundewesen) eingebunden. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg prüft derzeit, ob gegen beide Cloppenburger ein Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls beim Amtsgericht Oldenburg gestellt wird.

