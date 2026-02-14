Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta
Cloppenburg/Vechta (ots)
Vechta - Verdacht Fahren unter Einfluss
Am 14.02.2026, gegen 01:20 Uhr, befuhr eine 37-Jährige Oldenburgerin mit einem Pkw die Hagen-Ringstraße in Vechta in Fahrtrichtung stadteinwärts. Im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht der Betäubungsmittel- und Alkoholbeeinflussung. Vortests auf freiwilliger Basis zu ihrer Entlastung wurden abgelehnt. Blutprobenentnahmen wurden durch einen Arzt durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.
