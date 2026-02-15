Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 14.-15.02.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung

Am Sonntag, gegen 02:30 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen Am Capitol in Cloppenburg. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung schlug ein 56-Jähriger auf einen 28-Jährigen ein und verletzte ihn leicht im Gesicht. Ein weiterer 28-Jähriger, der die Situation beruhigen wollte, wurde ebenfalls geschlagen.

Cloppenburg - Inverkehrbringen von Falschgeld Zweimal wurden am Samstag gefälschte 20-Euro-Scheine durch Mitarbeiter von Geschäften in Cloppenburg festgestellt. Die Polizei hat die Scheine sichergestellt und Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, Geldscheine grundsätzlich immer genau in Augenschein zu nehmen, um nicht Opfer eines Betruges zu werden. Die Täter fälschen mittlerweile nicht mehr nur große Scheine sondern auch 10 Euro und 20 Euro-Scheine.

Essen - Brand eines PKW

Am Sonntag gegen 02:30 Uhr brannte ein Audi A6 an der Calhorner Straße in Essen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandursache ist noch unklar; die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag gegen 01:20 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei einen 35-Jährigen aus Löningen, der mit einem VW Golf auf der Mühlenstraße fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann lediglich eine Fahrerlaubnis vorweisen konnte, welche er außerhalb der EU erworben hatte. Da er jedoch bereits länger als sechs Monate in Deutschland lebt und er die Fahrerlaubnis nicht hatte umschreiben lassen, war er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs, sodass ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

