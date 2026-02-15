POL-CLP: Pressemeldung aus dem Nordkreis Cloppenburg vom 14.02.2026 bis 15.02.2026

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Körperverletzung Am Sonntag, gegen 02:30 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen Am Capitol in Cloppenburg. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung schlug ein 56-Jähriger auf einen 28-Jährigen ein und verletzte ihn leicht im Gesicht. Ein weiterer 28-Jähriger, der die Situation beruhigen wollte, wurde ...

mehr