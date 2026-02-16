Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen (Old.) - Einbruch in Grundschule In der Zeit zwischen Freitag, 13. Februar 2026 15:00 Uhr bis Sonntag, 15. Februar 2026 09:30 Uhr begaben sich derzeit unbekannte Täter auf das Gelände einer Grundschule in der Schulstraße und verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude. Im Gebäude verzehrten sie Lebensmittel und verließen das Gebäude. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. ...

mehr