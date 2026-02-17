PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Fahrzeugteilen

In der Zeit zwischen Samstag, 14. Februar 2026 02:25 Uhr bis Montag, 16. Februar 2026 08:10 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück einer Kfz-Werkstatt in der Emsteker Straße und entwendeten mehrere Windschutzscheiben. Es entstand ein Schaden im unteren 4-stelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl mehrerer Rennräder

Am Montag, 16. Februar 2026 gegen 02:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses im Adolph-Kolping-Ring, verschafften sich gewaltsam Zugang zur dortigen Garage und entwendeten mehrere hochwertige Rennräder. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cappeln - Pkw-Teile entwendet

In der Zeit zwischen Sonntag, 15. Februar 2026 22:30 Uhr bis Montag, 16. Februar 2026 07:20 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Zum Darrenkamp und entwendeten aus einem dort abgestellten Pkw, Land Rover, diverse Fahrzeug- und Karosserieteile. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Montag, 16. Februar 2026 gegen 08:55 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Straße Alter Schulweg in Richtung Vahren. Auf winterglatter Fahrbahn kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 40-Jährige blieb unverletzt, seine drei Mitfahrer, ein 33-Jähriger, ein 39-Jähriger und sein 44-Jähriger, alle aus Cloppenburg, wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 3.000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

