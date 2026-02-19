Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten Am Dienstag, 17. Februar 2026 gegen 20:55 Uhr befuhr eine 39-jährige Frau aus Lohne mit einem Pkw die Straße Brettberger Aue in Richtung der Straße Stockhoffs Damm. Hierbei kam sie auf gerader Strecke mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 39-Jährige und ein 8-jähriges Kind wurden schwer verletzt. Ein ...

