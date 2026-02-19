Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, 18. Februar 2026 gegen 17:33 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Holdorf mit seinem Pkw die Grandorfer Straße, als er durch Einsatzkräfte der Polizei aus Damme kontrolliert wurde. Ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich THC und Kokain. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 18. Februar 2026 in der Zeit zwischen 07:55 Uhr bis 08:05 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Audi SQ5 in schwarz, welcher in der Straße Jans-Döpe vor einer Kita abgestellt worden war. Eine Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 18. Februar 2026 in der Zeit zwischen 17:15 Uhr bis 17:40 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Seat Ateca in grau, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Falkenrotter Straße abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell