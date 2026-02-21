POL-CLP: Einzelmeldung PI Cloppenburg/Vechta Schwerer Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Am Samstag, 21.02.2026 um 06:17 Uhr befuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Emstek die Bundesstraße 72 aus Richtung Cloppenburg kommend in Richtung Emstek. Zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg-Ost und Emstek-West kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Der 19-jährige wurde lebensgefährlich verletzt in seinem PKW eingeklemmt und musste durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Anschließend wurde er durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 43-jährige Fahrzeugführer des Sattelzuges aus den Niederlanden blieb unverletzt. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und zur Bergung der beteiligten Fahrzeuge wurde die Bundesstraße voll gesperrt. Diese Sperrung wird noch mehrere Stunden andauern.

