PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung PI Cloppenburg/Vechta Schwerer Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

POL-CLP: Einzelmeldung PI Cloppenburg/Vechta Schwerer Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person
  • Bild-Infos
  • Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Samstag, 21.02.2026 um 06:17 Uhr befuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Emstek die Bundesstraße 72 aus Richtung Cloppenburg kommend in Richtung Emstek. Zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg-Ost und Emstek-West kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Der 19-jährige wurde lebensgefährlich verletzt in seinem PKW eingeklemmt und musste durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Anschließend wurde er durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 43-jährige Fahrzeugführer des Sattelzuges aus den Niederlanden blieb unverletzt. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und zur Bergung der beteiligten Fahrzeuge wurde die Bundesstraße voll gesperrt. Diese Sperrung wird noch mehrere Stunden andauern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
i.A. Lingnau PHK
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 10:56

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Donnerstag, 19. Februar 2026 gegen 06:05 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus Steinfeld mit ihrem Pkw die Straße Köttermoor und beabsichtigte nach links auf die Lohner Straße aufzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 33-jährigen Mannes aus Visbek, welcher die Lohner Straße befuhr. Der 33-Jährige wurde ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:55

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine aktuellen Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:55

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Einbruch in Einfamilienhaus Am Donnerstag, 19. Februar 2026 in der Zeit zwischen 09:30 Uhr bis 19:25 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der St.-Gabriel-Straße. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zum dortigen Einfamilienhaus. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren