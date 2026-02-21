POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis (PK Friesoythe) vom 21.02.2026

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Freitag, den 20.02.2026, zwischen 09.00 und 09.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer behördlichen Einrichtung in der Rombergstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter Pkw wurde durch unbekannten Täter beim Ein- bzw. Ausparken touchiert. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich, ohne sich um den ...

mehr