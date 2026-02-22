PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Sachbeschädigung an Pkw

Im Nelkenweg in Bösel kam es in der Zeit von Freitag, 19.00 Uhr bis Samstag, 08.00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem silbernen VW Polo. Dieser befand sich abgeparkt auf einer Hofzufahrt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bösel (Tel.: 04494-922620) zu melden.

Rückfragen bitte an:

PK Friesoythe, Grüner Hof 59, 26169 Friesoythe
Tel.: 04491-93390
Glandorf, PHK

oder

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

