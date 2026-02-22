Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Sachbeschädigung an Pkw

Im Nelkenweg in Bösel kam es in der Zeit von Freitag, 19.00 Uhr bis Samstag, 08.00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem silbernen VW Polo. Dieser befand sich abgeparkt auf einer Hofzufahrt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bösel (Tel.: 04494-922620) zu melden.

