Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Emstek - mehrere Sattelauflieger beschädigt
In der Zeit zwischen Samstag, 21. Februar 2026 19:30 Uhr bis Sonntag, 22. Februar 2026 17:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an mindestens zwei Sattelauflieger und verschafften sich durch beschädigen der Plane sowie entfernen der Verriegelung Zugang zu den Laderäumen. Die Sattelzugmaschinen waren auf einem Parkplatz in Schneiderkrug/Sülzbührener Straße abgestellt worden. Augenscheinlich konnte kein Diebesgut erlangt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.
