Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung In der Zeit von Samstag 21.02.2026, 00:00 Uhr bis 21:40 Uhr, wurde durch unbekannte Täter die Scheibe eines Fensters in der Lange Straße in Essen beschädigt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 zu ...

