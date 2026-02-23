Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Sattelauflieger entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Samstag, 21. Februar 2026 11:00 Uhr bis Sonntag, 22. Februar 2026 11:00 Uhr einen Sattelauflieger, welcher in der Bergmannstraße abgestellt worden war. Die Schadenssumme dürfte im mittleren 5-stelligen Bereich liegen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Pkw Brand

Am Sonntag, 22. Februar 2026 gegen 07:55 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Pkw während der Fahrt auf der Falkenrotter Straße in Brand. Der Pkw geriet in Vollbrand, er konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Vechta gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt.

Lohne - 44-jähriger nach Verpuffung schwer verletzt

Am Sonntag, 22. Februar 2026 gegen 10:47 Uhr befand sich ein 44-jähriger Mann aus Lohne in der Garage seines Wohnhauses in der Sylter Straße. Beim Reparieren einer Mofa kam es zu einer Verpuffung, durch welche der 44-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Neben den Kräften der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Lohne sowie ein Rettungswagen vor Ort.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 22. Februar 2026 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr bis 14:36 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug die Langweger Straße, OT Brockdorf. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und verschmutzte die Fahrbahn. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

