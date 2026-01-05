Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Versuchter Einbruch in Friseursalon
Erfurt (ots)
Im Tatzeitraum von Freitag bis Samstag hatten es Einbrecher auf einen Friseursalon in der Erfurter Löbervorstadt abgesehen. Die Täter gelangten zunächst gewaltsam über die Hauseingangstür in das Gebäude und versuchten anschließend, die Zugangstür zum Geschäft aufzubrechen. Da dies misslang, flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung. Allerdings verursachten sie an der Tür einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)
