PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Friseursalon

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag bis Samstag hatten es Einbrecher auf einen Friseursalon in der Erfurter Löbervorstadt abgesehen. Die Täter gelangten zunächst gewaltsam über die Hauseingangstür in das Gebäude und versuchten anschließend, die Zugangstür zum Geschäft aufzubrechen. Da dies misslang, flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung. Allerdings verursachten sie an der Tür einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 07:30

    LPI-EF: Polizeibeamter bei Widerstandshandlung leicht verletzt

    Erfurt (ots) - Freitagnachmittag kam es im Erfurter Norden zu einer Widerstandshandlung, bei der ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Kurz vor 16:00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung im Reiherweg eine 45-jährige Fahrradfahrerin auf, die in Schlangenlinien entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Die Polizisten wollten die Frau daraufhin einer Verkehrskontrolle ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 07:28

    LPI-EF: Laptop aus Büro gestohlen

    Erfurt (ots) - Ein Laptop war die Beute von Einbrechern vergangenes Wochenende in Erfurt. In der Andreasstraße begaben sich die Täter zunächst auf einen Hinterhof. Anschließend beschädigten sie eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt zu den Büroräumlichkeiten. Anschließend flüchteten sie mit einem Laptop im Wert von knapp 1.000 Euro in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme am ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 12:00

    LPI-EF: Dreimal Fahren unter berauschenden Mitteln

    Sömmerda (ots) - Am Freitag, den 02.01.2026 führte ein 39-Jähriger einen Pkw in Elxleben unter dem Einfluss berauschender Mittel, im Zuge dessen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdam hatte er keine gültige Fahrerlaubnis. Am Freitagnachmittag führte eine 44-Jährige einen Pkw in Sömmerda unter dem Einfluss berauschender Mittel. Sonntagmorgen wurde ein 44-Jähriger in Sömmerda kontrolliert, welcher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren