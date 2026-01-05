PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizeibeamter bei Widerstandshandlung leicht verletzt

Erfurt (ots)

Freitagnachmittag kam es im Erfurter Norden zu einer Widerstandshandlung, bei der ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Kurz vor 16:00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung im Reiherweg eine 45-jährige Fahrradfahrerin auf, die in Schlangenlinien entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Die Polizisten wollten die Frau daraufhin einer Verkehrskontrolle unterziehen. Trotz mehrfacher Aufforderung, die Fahrt zu beenden, versuchte sie, sich der Kontrolle zu entziehen und stürzte schließlich ohne Fremdeinwirkung. Anschließend leistete sie bei der Fesselung erheblichen Widerstand und verletzte dabei einen Polizeibeamten leicht. Während der weiteren Maßnahmen beleidigte und bedrohte die polizeibekannte Frau die eingesetzten Kräfte fortlaufend. Nachdem sie sich wieder beruhigt hatte, wurde ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt, der positiv auf Methamphetamin reagierte. Gegen die Frau wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, u. a. wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

