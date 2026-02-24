Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Barßel - Vermisstensuche

Cloppenburg/Vechta

*Vermisstensuche im Bereich Barßel*

Derzeit sucht die Polizei mit einem Großaufgebot an Kräften nach zwei vermissten Kindern im Raum Barßel/Barßelermoor.

Die beiden Jungen, der 10-Jährige Nawid Rezayi und der 9-Jährige Amir Rezayi wollten am Montag, gegen 16:30 Uhr zum Fußballtraining, sind dort aber nicht erschienen. Die Jungen waren zu Fuß unterwegs.

Der 10-Jährige Nawid wird wie folgt beschrieben:

- schlank - braune Augen - kurze braune Haare - schwarze lange Hose - dunkelblaue Regenhose - schwarzer Pullover - dunkelgraue Winterjacke - gelbe Warnweste

Der 9-Jährige Amir kann folgend beschrieben werden:

- Braune Augen - kurze braune Haare - Silberne/graue Jacke mit einer Kinderwarnweste - Blau/rotes Trikot - Dunkelblaue Regenhose - Lange Fußballsocken (rot/grün) - Kurze blaue Sporthose - Schwarze Trainingsleggins - Schwarz/ rote Sneaker - Turnbeutel

Bei Hinweisen wendet euch bitte an die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600!

