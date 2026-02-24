PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Barßel - Vermisstensuche

Cloppenburg/Vechta (ots)

*Vermisstensuche im Bereich Barßel*

Derzeit sucht die Polizei mit einem Großaufgebot an Kräften nach zwei vermissten Kindern im Raum Barßel/Barßelermoor.

Die beiden Jungen, der 10-Jährige Nawid Rezayi und der 9-Jährige Amir Rezayi wollten am Montag, gegen 16:30 Uhr zum Fußballtraining, sind dort aber nicht erschienen. Die Jungen waren zu Fuß unterwegs.

Der 10-Jährige Nawid wird wie folgt beschrieben:

   - schlank
   - braune Augen
   - kurze braune Haare
   - schwarze lange Hose
   - dunkelblaue Regenhose
   - schwarzer Pullover
   - dunkelgraue Winterjacke
   - gelbe Warnweste

Der 9-Jährige Amir kann folgend beschrieben werden:

   - Braune Augen
   - kurze braune Haare
   - Silberne/graue Jacke mit einer Kinderwarnweste
   - Blau/rotes Trikot
   - Dunkelblaue Regenhose
   - Lange Fußballsocken (rot/grün)
   - Kurze blaue Sporthose
   - Schwarze Trainingsleggins
   - Schwarz/ rote Sneaker
   - Turnbeutel

Bei Hinweisen wendet euch bitte an die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

