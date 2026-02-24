Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Barßel - Vermisstensuche
Cloppenburg/Vechta (ots)
*Vermisstensuche im Bereich Barßel*
Derzeit sucht die Polizei mit einem Großaufgebot an Kräften nach zwei vermissten Kindern im Raum Barßel/Barßelermoor.
Die beiden Jungen, der 10-Jährige Nawid Rezayi und der 9-Jährige Amir Rezayi wollten am Montag, gegen 16:30 Uhr zum Fußballtraining, sind dort aber nicht erschienen. Die Jungen waren zu Fuß unterwegs.
Der 10-Jährige Nawid wird wie folgt beschrieben:
- schlank - braune Augen - kurze braune Haare - schwarze lange Hose - dunkelblaue Regenhose - schwarzer Pullover - dunkelgraue Winterjacke - gelbe Warnweste
Der 9-Jährige Amir kann folgend beschrieben werden:
- Braune Augen - kurze braune Haare - Silberne/graue Jacke mit einer Kinderwarnweste - Blau/rotes Trikot - Dunkelblaue Regenhose - Lange Fußballsocken (rot/grün) - Kurze blaue Sporthose - Schwarze Trainingsleggins - Schwarz/ rote Sneaker - Turnbeutel
Bei Hinweisen wendet euch bitte an die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600!
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell