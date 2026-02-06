Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Pkw-Fahrer mit über 1,5 Promille unterwegs_ Zeuge informiert sofort Polizei

Schwelm (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge stellte am 5. Februar gegen 22:45 Uhr im innerstädtischen Bereich von Schwelm einen PKW fest, der augenscheinlich Schlangenlinien fuhr. Umgehend meldete er dies der Polizei. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle wurde ein 39-jähriger aus Odenthal mit seinem PKW der Marke Lada angetroffen und kontrolliert. Schnell erhärtete sich der Verdacht, dass der Odenthaler alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Wert von über 1,5 Promille bestätigte dies. Es folgte eine Blutprobe und der Führerschein wurde sichergestellt.

Die Polizei macht an diesem Sachverhalt nochmal ganz deutlich : Melden Sie verdächtige Feststellungen, egal ob im Straßenverkehr oder in anderen Zusammenhängen umgehend der Polizei. Dazu kann auch immer die Notrufnummer 110 genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell