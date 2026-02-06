Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Raubdelikt in Discounter_ Täter verliert Dosen im Geschäft

Schwelm (ots)

Zu einem Raubdelikt in einem Discounter an der Bahnhofstraße in Schwelm kam es am 5. Februar, gegen 16:15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen packte ein augenscheinlich männlicher Täter mehrere alkoholische Getränkedosen unter seine Jacke und versuchte damit den Kassenbereich zu passieren. Dort wurde er jedoch durch den Kassierer auf die ausgebeulte Jacke angesprochen. Umgehend flüchtete der Täter aus dem Geschäft. Ein aufmerksamer Zeuge versuchte ihn noch festzuhalten. In einem kurzen Gerangel konnte sich der Täter dann jedoch losreißen. Der Zeuge wurde glücklicherweise nicht verletzt. Dabei verlor er die Dosen. Der Täter flüchtete aus dem Geschäft in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Folgende Täterbeschreibung liegt vor:

Circa 19-23 Jahre, 1,75 m groß, augenscheinlich männlich, braune Haare, blaue Augen, schwarze Jacke, helle Jeans, insgesamt ein ungepflegten Erscheinungsbild.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell