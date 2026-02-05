Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke: Versuchter Einbruch in Haus_ Alarmanlage ausgelöst
Herdecke (ots)
Am 4. Februar gegen 18:15 Uhr kam es in Herdecke in der Straße Weg am Eckenkamp zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen drückten die Täter die Rollladen hoch, wodurch dann jedoch die Alarmanlage ausgelöst wurde. Deswegen flohen die Täter umgehend in unbekannte Richtung. In das Haus gelangten sie nicht.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn Sie Hinweise haben, dann melden Sie sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200.
Dieser Sachverhalt zeigt deutlich, wie wichtig zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen sein können. Informationen zu Sicherungsmaßnahmen finden Sie unter anderem unter folgender E-Mail-Adresse: https://www.k-einbruch.de/
